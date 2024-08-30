Україна повернула з окупованої частини Херсонської області ще чотири родини з дітьми

Ще чотири родини з дітьми вдалося повернути з тимчасово окупованої території Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Їм більше не треба переховуватися від росіян через свою проукраїнську позицію. Ще чотири родини евакуювали із тимчасово окупованої Херсонської області на підконтрольну Україні територію", - повідомив Прокудін.

За його словами, сімʼї виховують шістьох дітей. Це - два хлопчики та чотири дівчинки, віком від 2 місяців до 16 років.

"Дорослим і малечі довелося пройти жахи російської окупації. Вони боялися вийти на вулицю, не могли знайти роботу без російського паспорта, отримували погрози про вилучення майна та позбавлення батьківських прав, не мали права вибору у школах та ставали учасниками безпідставних обшуків власних помешкань", - розповів глава ОВА.

Як зазначив Прокудін, родини вже в безпеці та отримують необхідну допомогу.

Поверненням дітей займався Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини.