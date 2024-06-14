Украина вернула из оккупированной части Херсонской области еще 12 детей

На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть еще 12 детей из временно оккупированной части Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Из временно оккупированной Херсонской области вывезли три мальчика и девять девочек в возрасте от 2 до 17 лет, одна из них лишена родительской опеки", - сообщил Прокудин.

Он отметил, что над спасением детей работала благотворительная организация Save Ukraine.

"Именно благодаря ее упорной работе дети и их родители на свободной земле и безопасности. Им оказывают помощь специалисты" - добавил глава ОВА.

По словам Прокудина, только с начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 120 детей из оккупированной Херсонской области.