Україна повернула з окупованої частини Херсонської області ще 12 дітей
На підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще 12 дітей з тимчасово окупованої частини Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
"Із тимчасово окупованої Херсонської області вивезли три хлопчики та дев'ять дівчаток, віком від 2 до 17 років, одна з них позбавлена батьківського піклування", - повідомив Прокудін.
Він зазначив, що над порятунком дітей працювала благодійна організація Save Ukraine.
"Саме завдяки її наполегливій роботі діти та їх батьки на вільній землі та у безпеці. Їм надають допомогу спеціалісти" - додав глава ОВА.
За словами Прокудіна, тільки з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 120 дітей із окупованої Херсонської області.
Депортація та повернення українських дітей
Зазначимо, з початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни масово депортують українських дітей до Білорусі, РФ та в окупований Крим. Також утримують їх на тимчасово захоплених територіях.
За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, Росія незаконно депортувала понад 19 тисяч українських дітей.
Нагадаємо, що саме депортація українських дітей стала причиною для видачі МКС ордера на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.
Водночас Україні вдається повертати дітей додому.
Так, нещодавно Україна повернула з тимчасово окупованих росіянами територій ще трьох дітей, одна з них - сирота.
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