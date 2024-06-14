Україна повернула з окупованої частини Херсонської області ще 12 дітей

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще 12 дітей з тимчасово окупованої частини Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Із тимчасово окупованої Херсонської області вивезли три хлопчики та дев'ять дівчаток, віком від 2 до 17 років, одна з них позбавлена батьківського піклування", - повідомив Прокудін.

Він зазначив, що над порятунком дітей працювала благодійна організація Save Ukraine.

"Саме завдяки її наполегливій роботі діти та їх батьки на вільній землі та у безпеці. Їм надають допомогу спеціалісти" - додав глава ОВА.

За словами Прокудіна, тільки з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 120 дітей із окупованої Херсонської області.