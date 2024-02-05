Украина вернула из оккупированной части Херсонской области еще двух детей

С временно оккупированной части Херсонской области удалось эвакуировать еще двух детей. Они находятся в безопасности, им оказывают помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина .

"Снова на свободной земле. Наконец эти слова смогли сказать еще двое детей", - говорится в заявлении.

Отмечается, что девочек 15 и 16 лет удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию.

Прокудин отметил, что их семьи сотрудничали с Save Ukraine, благодаря чему смогли выехать с временно оккупированной части Херсонской области.

"Сейчас и дети, и взрослые в безопасности, им оказывают необходимую помощь", - добавил глава области.

Россия вывозит украинских детей

Отметим, что именно по депортации украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Ранее уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что Украине удалось вернуть 517 детей, 2828 взрослых, среди которых только 150 гражданских.

В январе 2024 г. Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила важную резолюцию, касающуюся украинских детей. Она призывает признать депортацию украинских детей по России геноцидом украинского народа.

Недавно стало известно, что Канада и Украина запустили работу международной коалиции по возвращению украинских детей.