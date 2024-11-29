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Украина вернула из оккупации еще восьмерых детей

Пятница 29 ноября 2024 20:30
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Украина вернула из оккупации еще восьмерых детей Иллюстративное фото: Украина вернула из оккупации еще восьмерых детей (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украине удалось вернуть с временно оккупированных Россией территорий еще восьмерых детей. Их вывезли из Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей и Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Как сообщил Ермак, в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть восемь украинских детей от 6 до 16 лет с временно оккупированных территорий Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой областей и Крыма.

"Благодарю команду Офиса, Офиса омбудсмана и Катара, который помог вернуть семерых детей. Еще один ребенок был эвакуирован через гуманитарный коридор", - добавил глава ОП.

Среди возвращенных есть дети, пережившие тяжелые испытания во время оккупации.

Одна девочка с серьезными неврологическими заболеваниями проживала с бабушкой в Крыму и не имела доступа к необходимому медицинскому лечению, что ухудшало ее состояние. Мать девочки находилась за границей и не могла забрать дочь.

Другой 12-летний мальчик после потери матери оказался в детском доме, где его подвергали пропаганде и планировали передать в российскую семью. Несмотря на все трудности, он поддерживал связь с проживающим в Харькове отцом.

"Теперь эти дети вернулись в Украину, где получают необходимую поддержку государства и любовь к своим родным", - отметил Ермак.

Депортация украинских детей

С начала полномасштабного вторжения России в Украину россияне массово депортируют украинских детей. Их вывозят в Беларусь, РФ, а часть в оккупированный Крым.

Именно депортация украинских детей стала причиной выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 19,5 тысяч детей. Домой удалось вернуть более тысячи маленьких украинцев.

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