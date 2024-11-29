Україна повернула з окупації ще вісьмох дітей

Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих Росією територій ще вісьмох дітей. Їх вивезли із Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей та Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Як повідомив Єрмак, в рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалось повернути вісім українських дітей віком від 6 до 16 років з тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької областей та Криму.

"Дякую команді Офісу, Офісу омбудсмана та Катару, який допоміг повернути сімох дітей. Ще одна дитина була евакуйована через гуманітарний коридор", - додав глава ОП.

Серед повернутих є діти, які пережили важкі випробування під час окупації.

Одна дівчинка з серйозними неврологічними захворюваннями проживала з бабусею в Криму і не мала доступу до необхідного медичного лікування, що погіршувало її стан. Мати дівчинки перебувала за кордоном і не могла забрати доньку.

Інший 12-річний хлопчик після втрати матері опинився в дитячому будинку, де його піддавали пропаганді та планували передати в російську родину. Незважаючи на всі труднощі, він підтримував зв'язок із батьком, який мешкає в Харкові.

"Тепер ці діти повернулися до України, де отримують необхідну підтримку держави та любов своїх рідних", - зазначив Єрмак.