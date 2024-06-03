Украина вернула из оккупации еще шестерых детей
Украине вернула с временно оккупированных россиянами территорий еще шестерых детей, трое из них - полусироты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя благотворительной организации Save Ukraine Николая Кулебы.
"В эти выходные наша команда помогла выехать с временно оккупированных территорий трем украинским семьям. Отец многодетной семьи на глазах у своих троих детей погиб от российского снаряда, который попал во двор семьи. Дети до сих пор не верят, что папы уже нет", - написал Кулеба.
По его словам, дети из другой семьи несколько раз становились свидетелями того, как российские военные избивали и пытали их отца. Младший сын семьи после увиденного даже перестал разговаривать.
Но избиением все не закончилось: россияне регулярно угрожали непосредственно детям. Они им говорили, что отца убьют, маму заставят обслуживать российских военных, а их заберут в интернат. И жить в таких условиях уже было невозможно.
"К счастью, эти семьи нашли наши контакты и обратились за помощью. Сейчас они уже в безопасности. И взрослые, и дети невероятно радуются, что, наконец, они под украинским флагом", - добавил руководитель Save Ukraine.
Депортация и возвращение украинских детей
Отметим, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину россияне массово депортируют украинских детей. Их вывозят в Беларусь, РФ и в оккупированный Крым.
Также напомним, что именно депортация украинских детей стала причиной выдачи МКС ордера на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.
В то же время Украине удается возвращать детей домой.
В частности, в апреле Катар помог Украине вернуть домой четыре группы детей .
Недавно Украина вернула с временно оккупированных Россией территорий еще 13 детей вместе с семьями.
А 2 июня в Николаевскую область вернулись пять детей-сирот, которых россияне незаконно депортировали из Украины еще в 2022 году.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.