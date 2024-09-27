Украина вернула из оккупации еще девять детей
Украине удалось вернуть с временно оккупированных Россией территорий еще девять детей. Возраст вернувшихся - от 13 до 17 лет. Некоторые из них имеют инвалидность и тяжелые заболевания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака и уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца .
"Еще 9 наших детей возвращаются домой в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA. Возраст детей - от 13 до 17 лет", - сообщил Ермак.
Среди возвращенных - двое детей, которые были воспитанниками "Олешковского детского дома-интерната" в Херсонской области. Заведение было депортировано оккупационными властями в Россию.
По словам руководителя ОП, дети с инвалидностью подвергались множественным перемещениям до того, как оказались на территории ныне оккупированного Скадовска, откуда уже их ждал долгий путь домой.
"Благодаря посредничеству государства Катар дети смогли вернуться к родным на подконтрольные Украине территории и получают всю необходимую помощь для их реабилитации. Каждый ребенок вернулся в свою семью", - отметил Ермак.
Как рассказал Лубинец, возвращены украинцы не только из Херсонской, но и из Запорожской, Донецкой, Луганской областей и Крыма. Некоторые из них имеют инвалидность и тяжелые заболевания.
"Один из парней, который сегодня вернулся на родную землю, потерял папу, который защищал Украину во время российского вторжения. Некоторые из детей - наконец-то за долгое время обнимут родных, которые преданно несут службу в разных структурах Украины. Некоторые - вернулись к дедушке с бабушкой, ведь именно они могут подарить счастливое детство на родной земле", - отметил омбудсмен.
Депортация украинских детей
С начала полномасштабного вторжения в Украину россияне массово депортируют украинских детей в Беларусь, в отдаленные регионы России и оккупированный Крым. Также они удерживают украинцев на временно захваченных территориях.
По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, Россия незаконно депортировала более 19 тысяч украинских детей.
Напомним, что именно депортация украинских детей стала причиной выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовской-Беловой.
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