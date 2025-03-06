Украина вернула из оккупации еще семерых детей

"В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть семь украинских детей, которые находились на временно оккупированных территориях и в России", - сообщила Заривна.

Среди возвращенных детей - мальчик, который вместе с родителями долгое время жил под оккупацией, пережил принудительную паспортизацию, психологическое давление в школе и страх за собственное будущее. Его родители, стремясь дать ему шанс на образование в свободной стране, решили вывезти сына на подконтрольную территорию Украины.

Также удалось эвакуировать мать с дочерью, которые долгое время оставались под наблюдением оккупационных структур из-за проукраинской позиции семьи. После задержания отца, мать понимала, что любое промедление могло стать опасным.

"Спасибо Офису омбудсмена Украины и государству Катар за содействие в организации спасательных миссий и помощь в возвращении украинских детей. Мы не остановимся, пока каждый ребенок не вернется домой, к безопасности, семье и будущему, которого он заслуживает!", - добавила советник главы ОП.