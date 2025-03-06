Україна повернула з окупації ще сімох дітей

"В рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути сім українських дітей, які перебували на тимчасово окупованих територіях та в Росії", - повідомила Зарівна.

Серед повернутих дітей - хлопчик, який разом із батьками довгий час жив під окупацією, пережив примусову паспортизацію, психологічний тиск у школі та страх за власне майбутнє. Його батьки, прагнучи дати йому шанс на освіту у вільній країні, вирішили вивезти сина на підконтрольну територію України.

Також вдалося евакуювати матір із донькою, які довгий час залишалися під наглядом окупаційних структур через проукраїнську позицію сім’ї. Після затримання батька, мати розуміла, що будь-яке зволікання могло стати небезпечним.

"Дякую Офісу омбудсмана України та державі Катар за сприяння в організації рятувальних місій і допомогу в поверненні українських дітей. Ми не зупинимося, поки кожна дитина не повернеться додому, до безпеки, родини та майбутнього, на яке вона заслуговує!", - додала радниця глави ОП.