Украине удалось вернуть с временно оккупированных Россией территорий еще шестерых детей. Там они постоянно находились под угрозой депортации и психологическим давлением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.
"На прошлой неделе в рамках инициативы президента Bring Kids Back UA удалось вернуть в Украину еще шестерых детей из временно оккупированных территорий", - сообщил Ермак.
Он отметил, что, находясь в оккупации, эти дети постоянно находились под угрозой депортации и психологическим давлением, а 16-летним ребятам угрожала принудительная мобилизация в российскую армию.
"Дети рассказывают, что на оккупированных территориях нормальная практика, когда ребят вместо школы без согласия родителей вывозили в город и ставили на военный учет. Один из спасенных парней из-за этого часто прогуливал уроки, что и спасло его от получения повестки", - добавил глава. ОП.
Кроме того, всех детей в школах учили не наукам, а пропаганде - их заставляли петь гимн РФ, учить переписанную Россией историю и отрабатывать навыки военной выучки.
Фото: Украина вернула из оккупации еще шестерых детей (t.me/ermaka)
Отметим, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину россияне массово депортируют украинских детей. Их вывозят в Беларусь, РФ, а часть в оккупированный Крым.
По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 19,5 тысяч детей. Домой удалось вернуть более тысячи маленьких украинцев.
Напомним, именно депортация украинских детей стала причиной выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.