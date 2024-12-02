"На прошлой неделе в рамках инициативы президента Bring Kids Back UA удалось вернуть в Украину еще шестерых детей из временно оккупированных территорий", - сообщил Ермак.

Он отметил, что, находясь в оккупации, эти дети постоянно находились под угрозой депортации и психологическим давлением, а 16-летним ребятам угрожала принудительная мобилизация в российскую армию.

"Дети рассказывают, что на оккупированных территориях нормальная практика, когда ребят вместо школы без согласия родителей вывозили в город и ставили на военный учет. Один из спасенных парней из-за этого часто прогуливал уроки, что и спасло его от получения повестки", - добавил глава. ОП.

Кроме того, всех детей в школах учили не наукам, а пропаганде - их заставляли петь гимн РФ, учить переписанную Россией историю и отрабатывать навыки военной выучки.

Фото: Украина вернула из оккупации еще шестерых детей (t.me/ermaka)