Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих Росією територій ще шістьох дітей. Там вони постійно перебували під загрозою депортації та психологічним тиском.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.
"Минулого тижня в рамках ініціативи президента Bring Kids Back UA вдалося повернути до України ще шістьох дітей з тимчасово окупованих територій", - повідомив Єрмак.
Він зазначив, що знаходячись в окупації, ці діти постійно перебували під загрозою депортації та психологічним тиском, а 16-річним хлопцям загрожувала примусова мобілізація до російської армії.
"Діти розповідають, що на окупованих територіях є нормальною практика, коли хлопців замість школи без згоди батьків вивозили в місто та ставили на військовий облік. Один з врятованих хлопців через це часто прогулював уроки, що й врятувало його від отримання повістки", - додав глава ОП.
Окрім цього, всіх дітей у школах вчили не наукам, а пропаганді - їх примушували співати гімн РФ, вчити переписану Росією історію та відпрацьовувати навички військового вишколу.
Фото: Україна повернула з окупації ще шістьох дітей (t.me/ermaka)
Зазначимо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну росіяни масово депортують українських дітей. Їх вивозять до Білорусі, РФ, а частину в окупований Крим.
За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей. Додому вдалося повернути більш ніж тисячу маленьких українців.
Нагадаємо, саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.