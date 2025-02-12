Украине удалось вернуть с временно оккупированных Россией территорий еще двух детей в возрасте 14 и 17 лет. Это произошло в рамках инициативы Bring Kids Back UA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть с временно оккупированных территорий двух украинских детей", - сообщил Ермак.

Среди спасенных 14-летняя девочка, которая была под угрозой попасть в российский интернат. Благодаря усилиям родной тети и старшей сестры девочки семье наконец удалось воссоединиться в Украине.

17-летний юноша с семьей прожили почти два года под постоянными обстрелами. После взрыва возле их дома он получил контузию, после чего семья решила выезжать. Сегодня они уже все вместе в безопасности на подконтрольной территории Украины.

"Благодарен Украинской сети за права ребенка за профессиональную работу и содействие в организации спасательной миссии. Мы не остановимся, пока каждый украинский ребенок не будет в безопасности. Шаг за шагом выполняем задание президента - вернуть всех детей домой. Без исключений и условий", - отметил глава ОП.





Фото: Украина вернула из оккупации еще двух детей (t.me/ermaka2022)