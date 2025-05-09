Украина вернула из оккупации еще девять детей

Украине удалось вернуть с временно оккупированных Россией территорий еще девять детей. Это произошло в рамках инициативы Bring Kids Back UA.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника руководителя Офиса президента Украины Дарьи Заривны.
"В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть еще девять украинских детей с временно оккупированных территорий", - сообщила Заривная.
По ее словам, среди возвращенных - 14-летний Дмитрий, чей дом был рядом с огневой позицией россиян, и семья жила под постоянные звуки стрельбы. В школе парня заставляли петь военные песни и метать гранаты, а часть его одноклассников отправили в военные лагеря, где их учили вагнеровцы.
Также вернули маленькую Екатерину, маму которой заставили оформить российский паспорт, иначе ей бы отказали бы в медицинской помощи во время сложных родов.
Еще один мальчик, 9-летний Стас, несмотря на угрозы и преследования со стороны учителей и ФСБ, отказался петь гимн РФ и участвовать в милитаризованных мероприятиях.
"Спасибо команде Save Ukraine и всем партнерам, которые сделали эту спасательную миссию возможной. Продолжаем бороться за каждого украинского ребенка", - отметила советник главы ОП.
По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей. Домой удалось вернуть более тысячи маленьких украинцев.
Отметим, что именно депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.
Добавим, недавно Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона об установлении ответственности за незаконное перемещение и использование детей в военных целях представителем иностранного государства.
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