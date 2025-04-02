Украина вернула из оккупации еще 11 детей

"Сегодня есть еще одна хорошая новость - в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть еще 11 украинских детей с временно оккупированных территорий и территории РФ", - сообщил Ермак.

Среди спасенных - двое братьев 10 и 12 лет, чей отец погиб после пыток из-за проукраинской позиции. После его смерти мать окончательно решила покинуть временно оккупированную территорию вместе с сыновьями.

Также был эвакуирован двухлетний ребенок вместе с беременной матерью. Женщина принципиально отказывалась получать российские документы, однако именно поэтому она не могла самостоятельно выехать из оккупации. Уже на подконтрольной территории Украины женщина родила еще одного ребенка.

"Спасибо команде Офиса Омбудсмена Украины за содействие в организации спасательной миссии и всем, кто был привлечен к этому важному делу. Выполняем задание президента - вернуть всех детей", - отметил руководитель ОП.