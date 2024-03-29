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Украина вернула из оккупации домой еще троих детей

Пятница 29 марта 2024 12:12
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Украина вернула из оккупации домой еще троих детей Фото: Украина вернула из оккупации домой еще троих детей (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украина вернула домой с временно оккупированной части Херсонской области еще троих детей. Самому младшему ребенку - 11 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александра Прокудина.

Среди детей трое мальчиков;

  • 5 лет;
  • 11 лет;
  • 14-ти лет.

Как рассказал Прокудин, родители детей связались с представителями организации Save Ukraine и попросили помочь вырваться из оккупации.

"Сейчас семьи ждет длительная реабилитация и работа с психологами. Они находятся в безопасном месте, где получают необходимую помощь", - добавил он.

Прокудин отметил, что с начала текущего года с временно оккупированных территорий Херсонской области удалось вернуть 47 детей.

Депортация детей

С начала полномасштабного вторжения Россия на постоянной основе депортирует украинских детей в аннексированный Крым, Беларусь или отдаленные районы России.

Депортация стала поводом к тому, чтобы Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову из-за незаконной депортации украинских детей.

Недавно Украина вернула еще девять детей, которых в оккупации заставляли ходить в российские школы и навязывали пророссийскую пропаганду.

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