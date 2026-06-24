Украина вернула из Ирана четырех задержанных моряков

Украине удалось вернуть из Ирана четырех моряков, задержанных в апреле этого года.

Как сообщает РБК-Украина , об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий рассказал журналистам.

Как рассказал Тихий, в апреле Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал ряд судов и моряков в Ормузском проливе. Среди которых был и контейнеровоз Epimonidas, на борту которого находились четверо граждан Украины - членов экипажа.

МИД Украины, в частности Департамент консульской службы и Посольство Украины в Греции, немедленно установили личности украинских моряков и поддерживали контакт с их семьями, греческой компанией-судовладельцем и причастными сторонами для защиты наших людей и поиска способов их возвращения.

"С тех пор продолжалась активная и упорная работа украинской стороны со всеми причастными институтами и сторонами. Пока мы рады сообщить, что эти усилия завершились положительным результатом. Четверо наших граждан уже покинули территорию Ирана", - отметил спикер.

По его словам, сейчас украинский моряк находится в безопасности вместе со своими семьями. Состояние их здоровья удовлетворительное.

"Мы благодарны коллегам-дипломатам стран-партнеров, представителям компании-судовладельца и всем, кто принял участие в возвращении наших моряков. Это неизменный принцип украинской дипломатической службы: Украина не покидает своих людей", - добавил Тихий.