Украина вернула из Ирана четырех задержанных моряков
Украине удалось вернуть из Ирана четырех моряков, задержанных в апреле этого года.
Как сообщает РБК-Украина , об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий рассказал журналистам.
Как рассказал Тихий, в апреле Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал ряд судов и моряков в Ормузском проливе. Среди которых был и контейнеровоз Epimonidas, на борту которого находились четверо граждан Украины - членов экипажа.
МИД Украины, в частности Департамент консульской службы и Посольство Украины в Греции, немедленно установили личности украинских моряков и поддерживали контакт с их семьями, греческой компанией-судовладельцем и причастными сторонами для защиты наших людей и поиска способов их возвращения.
"С тех пор продолжалась активная и упорная работа украинской стороны со всеми причастными институтами и сторонами. Пока мы рады сообщить, что эти усилия завершились положительным результатом. Четверо наших граждан уже покинули территорию Ирана", - отметил спикер.
По его словам, сейчас украинский моряк находится в безопасности вместе со своими семьями. Состояние их здоровья удовлетворительное.
"Мы благодарны коллегам-дипломатам стран-партнеров, представителям компании-судовладельца и всем, кто принял участие в возвращении наших моряков. Это неизменный принцип украинской дипломатической службы: Украина не покидает своих людей", - добавил Тихий.
Переговоры США и Ирана и открытие Ормузского пролива
Напомним, в воскресенье и в ночь на понедельник, 22 июня, в Швейцарии состоялся первый раунд переговоров между США и Ираном по окончательному мирному соглашению.
По итогам встречи стороны согласовали дорожную карту по разработке окончательного соглашения, договорились создать координационный центр по урегулированию конфликтов, и на этой неделе они продолжают технические переговоры. Отметим, что на заключение сделки отведено 60 дней.
Позже в Минфине США заявили, что временно приостанавливают санкции против иранской нефти . Теперь ее можно снабжать и продавать на мировом рынке. Но это исключение будет действовать только в те же 60 дней.
Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив "полностью открыт" и 21 июня через него было вывезено больше нефти, чем когда-либо ранее.