Україна повернула з Ірану чотирьох затриманих моряків

Україні вдалося повернути з Ірану чотирьох моряків, які були затримані у квітні цього року.

Як повідомляє РБК-Україна , про це речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий розповів журналістам.

Як розповів Тихий, у квітні Корпус вартових ісламської революції (КВІР) затримав низку суден і моряків в Ормузькій протоці. Серед яких був і контейнеровоз Epimonidas, на борту якого перебували четверо громадян України - членів екіпажу.

МЗС України, зокрема Департамент консульської служби та Посольство України в Греції, негайно встановили особи українських моряків та підтримували контакт з їхніми родинами, грецькою компанією-судновласником та причетними сторонами для захисту наших людей і пошуку способів їхнього повернення.

"З тих пір тривала активна і наполеглива робота української сторони з усіма причетними інституціями та сторонами. Наразі ми раді повідомити, що ці зусилля завершилися позитивним результатом. Четверо наших громадян уже залишили територію Ірану", - зазначив речник.

За його словами, зараз українські моряки знаходяться у безпеці разом зі своїми родинами. Стан їхнього здоров’я задовільний.

"Ми вдячні колегам-дипломатам країн-партнерів, представникам компанії-судновласника та всім, хто долучився до повернення наших моряків. Це незмінний принцип української дипломатичної служби: Україна не залишає своїх людей", - додав Тихий.