Украина вернула из Беларуси 31 гражданского, освобожденных из тюрьмы

Украина сегодня, 22 ноября, вернула из Беларуси 31 гражданского, которые были приговорены к различным срокам заключения - от 2 до 11 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
"Сегодня между Украиной и Беларусью состоялось мероприятие по возвращению гражданских лиц. В результате успешных переговоров удалось вернуть в Украину 31 гражданина, которые удерживались на территории Республики Беларусь", - заявили в Координационном штабе.
Сообщается, что в Украину возвращаются женщины и мужчины, задержанные на территории Беларуси, и приговоренные к различным срокам заключения - от 2 до 11 лет.
Возраст самой молодой освобожденной сегодня украинки - 18 лет, самому старшему - 58 лет. Среди освобожденных гражданских граждан есть больные тяжелыми болезнями, в частности онкологией.
"Выражаем благодарность Соединенным Штатам Америки и президенту Дональду Трампу за плодотворную работу по возвращению гражданских и военных украинцев с территории Беларуси и РФ", - говорится в сообщении штаба.
Также сообщается, что все освобожденные украинцы получат необходимую медицинскую помощь и реабилитацию.
Напомним, ранее стало известно, что белорусский диктатор Александр Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины, они сегодня вернутся на родину. Также были помилованы два католических священника. Сообщается, что их освобождение произошло по просьбе папы римского Льва XIV.
Кроме того, в июне этого года Беларусь по просьбе Трампа освободила 14 заключенных. Среди них был белорусский оппозиционер Сергей Тихоновский.
Также 11 сентября президент Литвы Гитанас Науседа рассказал, что в Беларуси освободили еще сразу 52 заключенных. Параллельно в СМИ была информация, что США в ближайшее время снимут санкции с белорусской авиакомпании "Белавиа", что и произошло на этой неделе - 4 ноября.
Стоит отметить, что в августе между Трампом и Лукашенко состоялся телефонный разговор. Они обсуждали тогда вопрос освобождения политических заключенных и не только. Это произошло накануне саммита лидеров США и РФ в Анкоридже.