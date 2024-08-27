Украина вернула из оккупированной части Херсонской области еще пять семей с детьми

Еще пять семей с детьми удалось вернуть с временно оккупированной территории Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Еще пять семей вернулись с временно оккупированной Херсонской области на подконтрольную территорию Украины. Они воспитывают восьмерых детей. Это пять мальчиков и три девочки, в возрасте от 6 до 14 лет", - сообщил Прокудин.

По его словам, сейчас дети вместе со своими родителями находятся в безопасности.

Возвращением семей занималась благотворительная организация "Save Ukraine".

Глава ОВА отметил, что только с начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 181 ребенка из оккупированной Херсонской области.