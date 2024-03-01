Украина поставляет Польше электроэнергию из-за аварийной ситуации

Сегодня "Укрэнерго" оказывает аварийную помощь оператору энергосистемы Польши. С 10:00 до 12:00 по запросу PSE Украина аварийно поставляет электроэнергию общим объемом 400 МВт*ч.

Отмечается, что 29 февраля польский оператор энергосистемы третий день подряд оказал аварийную помощь "Укрэнерго", покупая избыток украинской электроэнергии. Из-за солнечной погоды в энергосистеме Украины был профицит.

"Укрэнерго" добавляет, что сегодня потребление электроэнергии на 3% выше, чем вчера. Причина этого - облачная погода. При этом дефицит в энергосистеме не прогнозируется.

По состоянию на утро без света в Украине остаются 377 населенных пунктов. В результате обстрелов есть новые повреждения в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. По техническим причинам обесточивания есть в Херсонской, Хмельницкой, Черниговской областях, продолжаются ремонтные работы.

Кроме того, Украина сегодня экспортирует электроэнергию в Словакию, Венгрию, Польшу, Румынию и Молдову. Импорт электроэнергии осуществляется в вечерние часы из Словакии, Польши, Молдовы и Румынии.

Ситуация со светом в Украине

Отметим, что ситуация со светом в Украине стабильная, но из-за постоянных российских обстрелов в прифронтовых регионах наблюдаются перебои.

РБК-Украина писало, что 7 февраля, в результате вражеской атаки обломками ракеты в столице были повреждены две высоковольтные линии. Тогда же часть потребителей на левом берегу осталась без электроэнергии.

В начале февраля в Криворожском районе из-за атаки без света было почти 15 тысяч человек, также были обесточены две котельные. После обстрела в Кривом Роге ввели аварийные отключения света. "Укрэнерго" сообщало, что атака на энергетическую инфраструктуру Кривого Рога была одной из самых массированных атак на энергетику за год.