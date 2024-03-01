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Україна постачає Польщі електроенергію через аварійну ситуацію

Фото: Україна надала допомогу енергосистемі Польщі 1 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна надає енергосистемі Польщі аварійну допомогу. Дефіциту в енергетичній системі України не фіксується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Сьогодні "Укренерго" надає аварійну допомогу оператору енергосистеми Польщі.  З 10:00 до 12:00 на запит PSE Україна аварійно постачає електроенергію загальним обсягом 400 МВт*год.

Зазначається, що 29 лютого польський оператор енергосистеми третій день поспіль надав аварійно допомогу "Укренерго", купуючи надлишок української електроенергії. Через сонячну погоду в енергосистемі України був профіцит.

"Укренерго" додає, що сьогодні споживання електроенергії на 3% вище, ніж вчора. Причина цього - хмарна погода. При цьому дефіцит в енергосистемі не прогнозується.

Станом на ранок без світла в Україні залишаються 377 населених пунктів.  Внаслідок обстрілів є нові пошкодження в Донецькій, Харківській, Херсонській областях. З технічних причин знеструмлення є в Херсонській, Хмельницькій, Чернігівській областях, тривають ремонтні роботи.

Крім того, Україна сьогодні експортує електроенергію в Словаччину, Угорщину, Польщу, Румунію та Молдову. Імпорт електроенергії здійснюється здебільшого у вечірні години зі Словаччини, Польщі, Молдови та Румунії. 

Ситуація зі світлом в Україні

Зазначимо, що ситуація зі світлом в Україні стабільна, але через постійні російські обстріли у прифронтових регіонах спостерігаються перебої. 

РБК-Україна писало, що 7 лютого, внаслідок ворожої атаки уламками ракети в столиці були пошкоджені дві високовольтних лінії. Тоді ж частина споживачів на лівому березі залишилися без електроенергії.

На початку лютого у Криворізькому районі через атаку без світла були майже 15 тисяч людей, також були знеструмлені дві котельні. Після обстрілу у Кривому Розі ввели аварійні відключення світла. "Укренерго" повідомляло, що атака на енергетичну інфраструктуру Кривого Рогу була однією з найбільш масованих атак на енергетику за рік.

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ПольщаУкренергоЕлектроенергія