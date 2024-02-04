Вчерашняя атака на энергетику в Кривом Роге была самой массовой за год, - "Укрэнерго"

Вчерашняя атака на энергетическую инфраструктуру Кривого Рога была одной из самых массированных атак на энергетику за год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Вчерашняя атака на энергетическую инфраструктуру Кривого Рога - уже третья за неделю и одна из самых массированных за год", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ночь на 3 февраля восстановительные работы прервала атака российских дронов на высоковольтные энергетические объекты.

"Восстановительные работы были непростыми: поскольку после атак снижается надежность питания поврежденного энергоузла, ремонтным бригадам пришлось в течение дня дважды возвращать свет потребителям в регионе", - объясняют энергетики.

Сейчас продолжаются работы на магистральных и распределительных сетях, но свет потребителям уже вернули.

"Укрэнерго" объясняет, что энергетикам удалось значительно минимизировать последствия атак благодаря подготовке летом. Фактически, это были первые отключения света в Украине после воздушных атак с начала отопительного сезона.

Атака дронов 3 февраля

В ночь на субботу, 3 февраля, оккупанты выпустили по Украине 14 "Шахедов" и две ракеты Х-59. Силы ПВО сбили 9 беспилотников.

В Криворожском районе из-за атаки без света было почти 15 тысяч человек, также были обесточены две котельные. После обстрела в Кривом Роге ввели аварийные отключения света.

Позже в ДТЭК сообщили, что в Кривом Роге заживили критическую инфраструктуру и часть потребителей. К вечеру всем потребителям в городе вернули свет.