Украина усиливает защиту от вражеских атак, уже есть решения по двум городам, - Зеленский
Украина усиливает все направления защиты на фоне массированных вражеских атак. Уже есть решения по Днепру и Одессе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
"Тернополь, Житомир, Ровенская область, Тростянец в Винницкой области, другие регионы и громады - усиливаем все направления защиты. Уже есть решение по Днепру. Военное командование и Министерство обороны каждую атаку анализируют и предлагают решения. На Днепр - дополнительные радары, РЭБ, дополнительные экипажи", - сказал он.
Глава государства отметил, что есть решение и по Одессе - по его словам, там больший процент сбивания, но "надо еще больше".
Зеленский отметил, что российские оккупанты пытаются обойти украинскую ПВО плотностью нападения и интенсивностью ударов.
"Усиление нужно больше для наших городов и сел. Важно, что каждый день работаем с партнерами, чтобы были компоненты ПВО против ракет. В апреле - обеспечили необходимые поставки, также были новые взносы в программу PURL. На май - задача аналогичная", - подчеркнул он.
Президент рассказал, что с утра враг атаковал Украину более чем 400 дронами, из которых более 200 - "Шахеды". Он отметил, что удалось сбить 388 российских беспилотников.
Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что украинская ПВО перехватывает более 90% вражеских беспилотников, однако направление защиты от баллистических ракет требует дополнительного усиления.
Отметим, что в Украине официально стартовало оперативное развертывание новейших беспилотников-перехватчиков Terra A1. Они предназначены для противодействия ударным дронам-камикадзе врага типа "Шахед".
Кроме того, начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что украинские системы Patriot испытывают серьезный дефицит ракет. По его словам, несмотря на эффективную эксплуатацию комплексов, запасы перехватчиков остаются ограниченными.