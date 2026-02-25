Украина усиливает защиту дорог от дронового террора РФ: какие трассы в приоритете

Глава Минобороны отметил, что российские оккупанты используют дроны для того, чтобы терроризировать гражданские автомобили, спасателей и ремонтные бригады.

"Усиливаем защиту прифронтовых территорий и ускоряем строительство антидроновых сеток. В фокусе дороги, которые обеспечивают бесперебойную логистику и жизнедеятельность общин вблизи линии боевого столкновения", - сказал он.

По словам министра, на антидроновые сетки из бюджета выделили 1,6 млрд гривен.

В феврале темпы строительства защитных сооружений выросли почти в два с половиной раза по сравнению с началом года. Если в январе специалисты обустраивали по 5 километров сеток в сутки, то в феврале этот показатель увеличился до 12 километров в день. За текущий месяц такими сетками закрыли 125 километров дорог. Также было восстановлено 55 километров конструкций.

"Уже в марте планируем закрывать 20 км дорог в день. До конца года в планах обустроить еще 4000 км антидроновой защиты автомобильных дорог", - отметил Федоров.

Также, как добавил министр, Украина ускоряет возведение фортификационных сооружений в Харьковской, Сумской и Черниговской областях.