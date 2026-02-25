Украина усиливает защиту дорог от дронового террора РФ: какие трассы в приоритете

Украина в ускоренном темпе возводит над дорогами, которые находятся рядом с границей с РФ, антидроновые сетки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Михаила Федорова в Facebook.
Читайте также: В Запорожье построили первый защитный антидроновый тоннель
Глава Минобороны отметил, что российские оккупанты используют дроны для того, чтобы терроризировать гражданские автомобили, спасателей и ремонтные бригады.
"Усиливаем защиту прифронтовых территорий и ускоряем строительство антидроновых сеток. В фокусе дороги, которые обеспечивают бесперебойную логистику и жизнедеятельность общин вблизи линии боевого столкновения", - сказал он.
По словам министра, на антидроновые сетки из бюджета выделили 1,6 млрд гривен.
В феврале темпы строительства защитных сооружений выросли почти в два с половиной раза по сравнению с началом года. Если в январе специалисты обустраивали по 5 километров сеток в сутки, то в феврале этот показатель увеличился до 12 километров в день. За текущий месяц такими сетками закрыли 125 километров дорог. Также было восстановлено 55 километров конструкций.
"Уже в марте планируем закрывать 20 км дорог в день. До конца года в планах обустроить еще 4000 км антидроновой защиты автомобильных дорог", - отметил Федоров.
Также, как добавил министр, Украина ускоряет возведение фортификационных сооружений в Харьковской, Сумской и Черниговской областях.
Напомним, 6 февраля российские оккупанты атаковали дронами эвакуационный автомобиль в Бериславе Херсонской области. Под удар попали волонтеры, вывозившие четырех местных жителей из опасной зоны.
После попадания беспилотников транспортное средство полностью сгорело. В результате атаки погиб мужчина 1982 года рождения, еще три человека получили ранения.