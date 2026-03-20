Украина усиливает энергосистему: помощь поступила от МАГАТЭ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил о поступлении в страну специального оборудования от МАГАТЭ для энергетиков Николаевской области, которое позволит оперативно выявлять аварии и повысить устойчивость энергосистемы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерства иностранных дел (МИД).
В четверг, 19 марта, Украина получила очередную партию энергетического оборудования, предназначенного для восстановления инфраструктуры после атак.
Поставка была осуществлена Международным агентством по атомной энергии для АО "Николаевоблэнерго".
Переданные системы ориентированы на повышение надежности и безопасности энергоснабжения.
Они позволяют своевременно фиксировать перегрузки в сети, быстрее обнаруживать повреждения и эффективнее локализовать аварийные ситуации.
Комплектация была сформирована с учетом текущих потребностей украинского оператора.
По словам главы МИД Андрея Сибиги, Украина выражает благодарность МАГАТЭ и государству-донору, профинансировавшему поставку.
Он отметил, что такая практическая помощь играет важную роль в укреплении устойчивости энергетической системы на фоне постоянных атак на критическую инфраструктуру.
Министр также подчеркнул, что Украина высоко ценит поддержку международных партнеров, которая способствует восстановлению энергосистемы, защите населения и обеспечению стабильной работы ключевых объектов.
Полученное оборудование позволит энергетикам Николаевской области быстрее реагировать на аварийные ситуации и минимизировать последствия повреждений.
Это особенно важно в условиях повышенной нагрузки и регулярных угроз для инфраструктуры.
