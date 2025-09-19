ua en ru
Украина усиливает борьбу с военными преступлениями: подписан Валлеттский протокол

Украина, Пятница 19 сентября 2025 16:11
Фото: Украина и ЕС обновят механизмы борьбы с преступлениями (facebook com minjust official)
Автор: Маловичко Юлия

Украина подписала Валлеттский протокол, открывающий доступ к современным механизмам расследования военных и международных преступлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минюста Украины.

Подписание протокола Минюстом

Министр юстиции Герман Галущенко подписал Третий дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам (Валлеттский протокол).

Цель подписания протокола - модернизация механизмов международного сотрудничества в расследовании уголовных преступлений, в том числе военных.

Подписание состоялось 19 сентября в Валлетте во время неформальной конференции министров юстиции Совета Европы. Протокол также подписали еще 15 государств-участников совета.

Что говорят в Минюсте?

Министр юстиции Украины Герман Галущенко заявил, что Украина и страны-участницы Совета Европы "должны идти в ногу со временем" для успешного противодействия военным и организованным преступлениям, в частности международным.

По его словам, Европа не может полноценно реагировать на социально-политические вызовы и использовать новые технологические средства без обновления правовых рамок.

"Сегодня мы подписали важный документ, который поможет повысить эффективность и оперативность взаимной правовой помощи по уголовным делам в пределах Европы", - сказал министр.

Что предусматривает Валлеттский протокол?

Как сообщают в Минюсте, Валлеттский протокол дополняет Европейскую конвенцию о взаимной помощи по уголовным делам и два предыдущих протокола, адаптируя их к современным вызовам.

Отмечается, что Украина была среди государств, которые подали свои предложения к разработке текста Валлеттского протокола.

Среди ключевых положений Валлеттского протокола:

  • упрощение и ускорение процедур взаимной помощи;
  • расширение перечня случаев, в которых государства-подписанты могут запрашивать взаимную помощь;
  • более широкое применение электронных коммуникаций и видеоконференций (например, е-доказательства, допросы онлайн);
  • разрешение на применение технических средств наблюдения (например, GPS-трекинг, перехват телекоммуникаций);
  • установление четких процессуальных сроков.

Предполагается, что разработка и внедрение цифровых инструментов значительно ускорит обмен запросами и усилит их защиту, а также уменьшит количество процессуальных отказов в удовлетворении запросов о международной правовой помощи.

"Следующий шаг после подписания Протокола - подготовка имплементационного закона о внесении изменений в действующее законодательство Украины, чтобы должным образом реализовать положения Протокола", - добавили в ведомстве.

Военные преступления РФ

Отметим, что РФ продолжает совершать военные преступления в Украине. Один из них - когда российские военные переодеваются в гражданских для проникновения в Купянск. Это недопустимо и является нарушением правил ведения войны.

Ранее в ООН признали, что есть признаки того, что российские оккупанты совершили военные преступления во время полномасштабного вторжения в Украину.

Партнеры Украины откликаются на просьбу помочь расследовать такие преступления. Например, сообщалось, как Дания отправила в Украину своих экспертов для расследования военных преступлений российской оккупационной армии.

Министерство юстиции Украины Расследование
