Украина усиливает борьбу с военными преступлениями: подписан Валлеттский протокол

Украина подписала Валлеттский протокол, открывающий доступ к современным механизмам расследования военных и международных преступлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минюста Украины.

Подписание протокола Минюстом

Министр юстиции Герман Галущенко подписал Третий дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам (Валлеттский протокол).

Цель подписания протокола - модернизация механизмов международного сотрудничества в расследовании уголовных преступлений, в том числе военных.

Подписание состоялось 19 сентября в Валлетте во время неформальной конференции министров юстиции Совета Европы. Протокол также подписали еще 15 государств-участников совета.

Что говорят в Минюсте?

Министр юстиции Украины Герман Галущенко заявил, что Украина и страны-участницы Совета Европы "должны идти в ногу со временем" для успешного противодействия военным и организованным преступлениям, в частности международным.

По его словам, Европа не может полноценно реагировать на социально-политические вызовы и использовать новые технологические средства без обновления правовых рамок.

"Сегодня мы подписали важный документ, который поможет повысить эффективность и оперативность взаимной правовой помощи по уголовным делам в пределах Европы", - сказал министр.

Что предусматривает Валлеттский протокол?

Как сообщают в Минюсте, Валлеттский протокол дополняет Европейскую конвенцию о взаимной помощи по уголовным делам и два предыдущих протокола, адаптируя их к современным вызовам.

Отмечается, что Украина была среди государств, которые подали свои предложения к разработке текста Валлеттского протокола.

Среди ключевых положений Валлеттского протокола:

упрощение и ускорение процедур взаимной помощи;

расширение перечня случаев, в которых государства-подписанты могут запрашивать взаимную помощь;

более широкое применение электронных коммуникаций и видеоконференций (например, е-доказательства, допросы онлайн);

разрешение на применение технических средств наблюдения (например, GPS-трекинг, перехват телекоммуникаций);

установление четких процессуальных сроков.

Предполагается, что разработка и внедрение цифровых инструментов значительно ускорит обмен запросами и усилит их защиту, а также уменьшит количество процессуальных отказов в удовлетворении запросов о международной правовой помощи.

"Следующий шаг после подписания Протокола - подготовка имплементационного закона о внесении изменений в действующее законодательство Украины, чтобы должным образом реализовать положения Протокола", - добавили в ведомстве.