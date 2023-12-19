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Есть признаки того, что россияне совершили военные преступления в Украине, - комиссар ООН

Вторник 19 декабря 2023 12:12
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Есть признаки того, что россияне совершили военные преступления в Украине, - комиссар ООН Фото: Верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Тюрк (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Организации Объединенных Наций признали, что есть признаки того, что российские оккупанты совершили военные преступления во время полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Тюрк заявил, что Россия "значительно не смогла защитить гражданских лиц и есть признаки того, что российские силы совершили военные преступления в Украине".

"Российская Федерация в значительной степени не приняла адекватные меры для защиты гражданских лиц и гражданских объектов от последствий их атак", - сказал Тюрк в Совете по правам человека в Женеве.

Он добавил, что мониторинг его ведомства указывает на "грубые нарушения международного права прав человека, серьезные нарушения международного гуманитарного права и военные преступления, прежде всего, со стороны военных РФ".

Военные преступления РФ в Украине

Во время полномасштабного вторжения в Украину армия РФ регулярно совершает военные преступления. Ряд стран Запада осуждали Кремль за это и пообещали наказать всех причастных к совершению преступлений.

Недавно следственная комиссия Организации Объединенных Наций заявила, что нашла дополнительные доказательства российской военной агрессии и военных преступлений в Украине, включая изнасилование и депортацию детей в РФ.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что в настоящее время уже было задокументировано более 110 тысяч нарушений российскими захватчиками законов и обычаев войны на территории Украины.

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