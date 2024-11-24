Украина - не полигон. Зеленский рассказал, сколько авиаударов нанесла РФ за неделю

Россия выпустила по Украине за последнюю неделю сотни бомб и дронов. Также оккупанты атаковали Украину более 20 ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Как отметил глава государства, сигнал воздушной тревоги на этой неделе звучал почти каждый день по всей Украине. Только этой ночью силы ПВО сбили около 50 ударных дронов.

По словам Зеленского, в течение последней недели Россия применила более 800 управляемых авиационных бомб, около 460 ударных дронов и более 20 ракет разных типов против Украины.

"Украина не является полигоном для испытания оружия. Украина - суверенное и независимое государство. Но Россия до сих пор продолжает свои попытки уничтожить наших людей, посеять страх и панику, ослабить нас", - подчеркнул президент.

Зеленский заявил, что Украине нужно больше средств ПВО, и над этим страна работает с партнерами.