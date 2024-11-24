Україна - не полігон. Зеленський розповів, скільки авіаударів завдала РФ за тиждень

Росія випустила по Україні за останній тиждень сотні бомб та дронів. Також окупанти атакували Україну понад 20 ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

Як зазначив глава держави, сигнал повітряної тривоги цього тижня лунав майже щодня по всій Україні. Лише цієї ночі сили ППО збили близько 50 ударних дронів.

За словами Зеленського, протягом останнього тижня Росія застосувала понад 800 керованих авіаційних бомб, близько 460 ударних дронів та понад 20 ракет різних типів проти України.

"Україна не є полігоном для випробування зброї. Україна - суверенна та незалежна держава. Але Росія досі продовжує свої намагання знищити наших людей, посіяти страх та паніку, послабити нас", - наголосив президент.

Зеленський заявив, що Україні потрібне більше засобів ППО, і над цим країна працює з партнерами.