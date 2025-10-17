Tomahawk для Украины

Напомним, вчера, 16 октября, Дональд Трамп сделал неоднозначное заявление относительно дальнобойных ракет "Томагавк". Он сообщил, что у Соединенных Штатов много этих ракет, однако они нужны самой стране.

Отметим, по словам советника российского диктатора Юрия Ушакова, российский диктатор говорил, что "Томагавки" "не изменят ситуацию на фронте", однако "нанесут вред отношениям России и США".

Ранее РБК-Украина писало, что Минобороны США разработало план продажи или передачи Украине дальнобойных ракет "Томагавк" на случай, если Дональд Трамп даст на это "зеленый свет".

Украинский лидер Владимир Зеленский дважды подряд в телефонных разговорах с Дональдом Трампом поднимал тему "Томагавков". После переговоров Зеленский отмечал, что окончательное решение о передаче ракет Трамп еще не принял.

По мнению директора оборонной программы аналитического центра "Центр новой американской безопасности" Стейси Петтиджон, США могут передать Украине лишь от 20 до 50 таких ракет, и они вряд ли изменят динамику войны.

