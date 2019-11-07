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Україна готується отримувати газ через Молдову та Румунію

Новини » Економіка     07.11.2019 - 13:05
Україна готується отримувати газ через Молдову та Румунію
Фото: Гребеники (utg.ua)

У реверсному режимі з Молдови вже можна отримувати 4 млн куб. м на добу

"Укртрансгаз" завершив модернізацію газовимірювальної станції "Гребеники" (Одеська область). Про це повідомляє прес-служба компанії.

Як зазначається в публікації, відтепер станція готова здійснювати реверсне транспортування газу у випадку припинення транзиту блакитного палива з РФ.

"Готовність об’єкта до роботи перевірили та підтвердили представники суміжного оператора ГТС "Молдовагаз", підписавши відповідний акт", - зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, ГВС "Гребеники" задіяна у транспортуванні газу через кордон Україна – Молдова. Модернізація технологічної трубопровідної обв’язки станції дозволила суттєво підвищити маневреність функціонування ГТС, особливо у разі припинення транзиту російського газу з 1 січня 2020 року. Проектна потужність станції після модифікації складає 70 млн куб. м на добу в аверсному режимі та 4 млн куб м на добу в реверсному режимі з Молдови.

Роботи із модернізації станції здійснені відповідно до ініціативи CESEC, що передбачає забезпечення транспортування природного газу через трансбалканські трубопроводи у реверсному напрямку з Греції через Болгарію та Румунію до України та Молдови.

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Теми: Опалювальний сезон
Новини України реверсгазтранзит
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