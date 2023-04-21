Столтенберг про F-16 для Украины: дискуссия продолжается

Дискуссия о передаче Украине истребителей F-16 продолжается. В частности, этот вопрос будет обсуждаться во время очередной встречи контактной группы по обороне в формате "Рамштайн", которая состоится 21 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга перед заседанием на авиабазе "Рамштайн".

"Страны-союзники предоставили (самолеты, - ред.). Польша передала МиГ-29. Продолжается дискуссия о разных видах самолетов, но я оставлю это на рассмотрение участников сегодняшней встречи", - сказал он.

Как сообщалось, недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел переговоры с главой Пентагона США Ллойдом Остином, в ходе которых призвал начать поставки западных истребителей F-16.

Отметим, ранее президент Польши Анджей Дуда объявил о передаче Украине четырех самолетов МиГ-29.

Как писало РБК-Украина, во время одиннадцатой встречи контактной группы по обороне в формате "Рамштайн" 21 апреля Украина будет призывать к срочным поставкам ракет к зенитно-ракетным комплексам (ПВО), опасаясь, что их острая нехватка может позволить России начать массированные бомбардировки.

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