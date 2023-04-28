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Первое решение по передаче Украине истребителей F-16 за США, - Кулеба

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Пятница 28 апреля 2023 17:10
Первое решение по передаче Украине истребителей F-16 за США, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Процесс передачи Украине истребителей F-16 должен начаться с согласия со стороны Соединенных Штатов, ведь эти самолеты - американская технология.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы во время пресс-конференции в Одессе.

"Мы все понимаем, что F-16 - это американская технология. Поэтому процесс должен начаться с согласия со стороны США. Я не сомневаюсь, что от них будет это решение, потому что логика этой войны этого требует", - сказал Кулеба.

По его словам, "даже в этом круге есть страны, которые поддерживают нашу идею о F-16 и выражают свою готовность рассмотреть этот вопрос".

Напомним, ранее глава МИД Дмитрий Кулеба призвал ускорить начало тренировок на истребителях F-16. По его словам, учения ускорят передачу истребителей Украине. Для того чтобы сбросить Россию с неба, нашей стране нужны не только ПВО, но и боевая авиация.

Также Кулеба заявлял, что предоставление Украине современной боевой авиации, в частности F-16, станет лучшей инвестицией в долгосрочную безопасность Европейского континента. Это решение должно быть принято партнерами как можно быстрее.

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