Первое решение по передаче Украине истребителей F-16 за США, - Кулеба

Процесс передачи Украине истребителей F-16 должен начаться с согласия со стороны Соединенных Штатов, ведь эти самолеты - американская технология.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы во время пресс-конференции в Одессе.

"Мы все понимаем, что F-16 - это американская технология. Поэтому процесс должен начаться с согласия со стороны США. Я не сомневаюсь, что от них будет это решение, потому что логика этой войны этого требует", - сказал Кулеба. По его словам, "даже в этом круге есть страны, которые поддерживают нашу идею о F-16 и выражают свою готовность рассмотреть этот вопрос".