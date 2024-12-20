ua en ru
Пт, 20 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Украина начала получать деньги за счет замороженных активов РФ, - Шмыгаль

Пятница 20 декабря 2024 13:21
UA EN RU
Украина начала получать деньги за счет замороженных активов РФ, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Нина Еланская

Украина начала получать первые средства от замороженных российских активов. Исполнительный совет Всемирного банка одобрил выделение 2 миллиардов долларов через механизм поддержки политики развития (DPL).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Отмечается, что сегодня, 20 декабря, соответствующие соглашения со Всемирным банком подписало Министерство финансов Украины.

Речь идет о:

  • Безвозвратном гранте в размере 1 миллиарда долларов, предоставленный из специального фонда Всемирного банка (FIF) благодаря взносу США в рамках инициативы G7.
  • Займе в 1,05 миллиарда долларов, обеспеченный гарантиями от правительств Японии и Великобритании.

"Украина выполнила все необходимые меры для получения средств. Благодарны нашим партнерам за поддержку на пути экономического развития и восстановления", - подчеркнул Шмыгаль.

Замороженные российские активы

Замороженные российские активы - это финансовые и материальные ресурсы, которые были заблокированы в результате международных санкций, наложенных после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

По разным оценкам, общая сумма замороженных активов России превышает $300 млрд. Эти средства включают резервы Центрального банка России, размещенные в иностранных банках, а также активы российских государственных компаний и частных лиц, приближенных к Кремлю.

Значительная часть замороженных активов принадлежит олигархам и бизнесменам, связанным с российскими властями. Это недвижимость, яхты, самолеты, банковские счета и другие ценности.

Добавим, что комиссар по экономике ЕС Валдис Домбровскис завил о том, что Евросоюз должен рассмотреть возможность конфискации активов российского центрального банка для выплаты компенсаций Украине.

Также мы сообщали о том, что замороженные российские активы и фонды ЕС могут объединить. Как это поможет восстановлению Украины - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Всемирный банк
NEWS
Ракетный удар по Киеву: названы последствия атаки
Ракетный удар по Киеву: названы последствия атаки
DAILY
Не OnlyFans единым: как Налоговая узнает о зарубежных доходах украинцев
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Не OnlyFans единым: как Налоговая узнает о зарубежных доходах украинцев