ЕС должен конфисковать замороженные активы РФ для компенсации Украине, - еврокомиссар

Европейский Союз должен рассмотреть возможность принятия более смелых мер, таких как конфискация замороженных активов российского центрального банка для компенсации Украине.

Об этом заявил комиссар по экономике ЕС Валдис Домбровскис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Bloomberg .

"Мы, безусловно, должны изучить и проработать все варианты", - сказал он.

По его словам, в международном праве существует устоявшийся принцип, согласно которому агрессор несет ответственность за ущерб, который он наносит.

"Поэтому мы должны найти способы заставить Россию заплатить за ущерб, который она наносит на Украине", - добавил он.

По данным Bloomberg, дипломатическая служба ЕС проводит новые оценки финансового и экономического риска конфискации российских активов и передачи их Украине. Обсуждение получило новый импульс, поскольку блок сталкивается с риском сокращения или прекращения помощи США Киеву после инаугурации Дональда Трампа.

До сих пор ЕС и страны "Большой семерки" использовали прибыль, полученную от санкционированных российских активов на сумму около 300 миллиардов долларов, для оказания помощи Украине. Согласно плану "Большой семерки", союзники Киева одобрили механизм, в котором прибыль будет использоваться для поддержки кредитного пакета в размере 50 млрд евро для Киева.

Euroclear, клиринговая компания со штаб-квартирой в Брюсселе, владеет крупнейшим пакетом замороженных активов России на общую сумму 180 млрд евро. Валери Урбен, ее генеральный директор, предупредила, что конфискация активов будет рискованной.

Несколько государств-членов, включая Германию, Бельгию и Люксембург, а также ЕЦБ по-прежнему обеспокоены тем, что конфискация может нарушить принцип иммунитета государства в соответствии с международным правом и повлиять на евро как резервную валюту, а также на финансовую стабильность еврозоны.

Юридическое обоснование

Домбровскис заявил, что любой вариант должен быть "юридически обоснованным", чтобы выдержать потенциальное судебное преследование, при этом он преуменьшая риски для финансовой стабильности.

"Мы уже сделали важный шаг, когда заморозили эти активы, а затем встал вопрос о финансовой стабильности или последствиях для евро, - сказал он. - Но мы видим, что эти риски для финансовой стабильности не материализовались".

ЕС уже является одним из крупнейших доноров Украины, включая пакет помощи в размере 50 млрд евро на период 2024-2027 годов, который предоставляется отдельно от кредита, поддерживаемого странами G7.