Україна почала отримувати гроші за рахунок заморожених активів РФ, - Шмигаль
Україна почала отримувати перші кошти від заморожених російських активів. Виконавча рада Світового банку схвалила виділення 2 мільярдів доларів через механізм підтримки політики розвитку (DPL).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
Зазначається, що сьогодні, 20 грудня, відповідні угоди зі Світовим банком підписало Міністерство фінансів України.
Йдеться про:
- Безповоротному гранті у розмірі 1 мільярда доларів, наданий зі спеціального фонду Світового банку (FIF) завдяки внеску США в межах ініціативи G7.
- Позиці у 1,05 мільярда доларів, що забезпечена гарантіями від урядів Японії та Великої Британії.
"Україна виконала всі необхідні заходи для отримання коштів. Вдячні нашим партнерам за підтримку на шляху економічного розвитку й відбудови", - наголосив Шмигаль.
Заморожені російські активи
Заморожені російські активи - це фінансові та матеріальні ресурси, які були заблоковані внаслідок міжнародних санкцій, накладених після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
За різними оцінками, загальна сума заморожених активів Росії перевищує $300 мільярдів. Ці кошти включають резерви Центрального банку Росії, розміщені в іноземних банках, а також активи російських державних компаній і приватних осіб, наближених до Кремля.
Значна частина заморожених активів належить олігархам і бізнесменам, пов’язаним із російською владою. Це нерухомість, яхти, літаки, банківські рахунки та інші цінності.
Додамо, що комісар з економіки ЄС Валдіс Домбровскіс завив про те, що Євросоюз має розглянути можливість конфіскації активів російського центрального банку для виплати компенсацій Україні.
Також ми повідомляли про те, що заморожені російські активи та фонди ЄС можуть об'єднати. Як це допоможе відновленню України - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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