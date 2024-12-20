Україна почала отримувати гроші за рахунок заморожених активів РФ, - Шмигаль

Україна почала отримувати перші кошти від заморожених російських активів. Виконавча рада Світового банку схвалила виділення 2 мільярдів доларів через механізм підтримки політики розвитку (DPL).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Зазначається, що сьогодні, 20 грудня, відповідні угоди зі Світовим банком підписало Міністерство фінансів України.

Йдеться про:

Безповоротному гранті у розмірі 1 мільярда доларів , наданий зі спеціального фонду Світового банку (FIF) завдяки внеску США в межах ініціативи G7.

, наданий зі спеціального фонду Світового банку (FIF) завдяки внеску США в межах ініціативи G7. Позиці у 1,05 мільярда доларів, що забезпечена гарантіями від урядів Японії та Великої Британії.

"Україна виконала всі необхідні заходи для отримання коштів. Вдячні нашим партнерам за підтримку на шляху економічного розвитку й відбудови", - наголосив Шмигаль.

Заморожені російські активи

Заморожені російські активи - це фінансові та матеріальні ресурси, які були заблоковані внаслідок міжнародних санкцій, накладених після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

За різними оцінками, загальна сума заморожених активів Росії перевищує $300 мільярдів. Ці кошти включають резерви Центрального банку Росії, розміщені в іноземних банках, а також активи російських державних компаній і приватних осіб, наближених до Кремля.

Значна частина заморожених активів належить олігархам і бізнесменам, пов’язаним із російською владою. Це нерухомість, яхти, літаки, банківські рахунки та інші цінності.

Додамо, що комісар з економіки ЄС Валдіс Домбровскіс завив про те, що Євросоюз має розглянути можливість конфіскації активів російського центрального банку для виплати компенсацій Україні.