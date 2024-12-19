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Замороженные российские активы и фонды ЕС могут объединить: для чего это нужно

Четверг 19 декабря 2024 13:32
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Замороженные российские активы и фонды ЕС могут объединить: для чего это нужно Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Нина Еланская

Украина продолжает получать финансовую и экономическую поддержку со стороны ЕС. В частности арестованные активы РФ и европейские фонды могут объединить ради увеличения эффективности восстановления страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Он провел встречу с Комиссаром ЕС по вопросам экономики и производительности Валдисом Домбровскисом, который недавно вступил в новую должность.

При обсуждении создания долгосрочного механизма восстановления Украины по принципу плана Маршалла, украинская сторона предложила объединить замороженные российские активы и фонды ЕС.

Это, как отметил Шмыгаль, позволит привлечь европейские компании к восстановлению страны на взаимовыгодных условиях.

Во время встречи стороны также были обсуждены другие вопросы сотрудничества и экономической поддержки:

  1. Финансовая помощь. Евросоюз подтвердил предоставление Украине макрофинансовой помощи на сумму 18,1 млрд евро в рамках инициативы G7 по ускорению доходов. Ожидается, что первый транш будет перечислен уже в январе 2025 года.
  2. Ukraine Facility. Украина получила 16 млрд евро для стабилизации экономики, поддержки реформ и решения насущных потребностей. Это стало возможным благодаря финансовому механизму ЕС.
  3. Межправительственные консультации. Была достигнута договоренность о проведении межправительственные консультации с ЕС в начале 2025 года для координации дальнейшего сотрудничества в экономической, гуманитарной и военной сферах.

Также Шмыгаль поблагодарил Домбровскиса за его личный вклад в развитие отношений между Украиной и ЕС.

Кроме этого, комиссар заверил в дальнейшей гуманитарной, военной и экономической поддержке Украины со стороны ЕС.

Напомним, недавно Украина получила транш от Евросоюза в размере 4,1 млрд евро.

Также добавим, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила о том, что со следующего года европейские страны будут выделять каждый месяц на восстановление Украины 1,5 млрд евро.

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