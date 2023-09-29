Украина планирует производить собственные средства ПВО, - Ермак
Украина намерена организовать производство собственных систем противовоздушной обороны. Для этого в нашу страну приедут соответствующие специалисты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Андрея Ермака на встрече с журналистами.
"Есть очень фундаментальное решение, которое начнем реализовывать очень скоро. Скоро к нам прибудут специалисты, которые будут разрабатывать план по собственному производству всего, что нам нужно, в первую очередь средств ПВО", - рассказал руководитель ОП.
Производство оружия в Украине
Напомним, с начала полномасштабной войны Украина значительно наращивает производство собственного вооружения.
В частности, в нашей стране начали изготовлять дроны и боеприпасы.
Как отмечал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, с января по июль этого года в Украине произвели в десять раз больше боеприпасов, чем за весь 2022 год.
Также в Киеве планируется открыть совместное предприятие немецкого оружейного концерна Rheinmetall с концерном "Украинская оборонная промышленность".
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