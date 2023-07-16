Украина после деоккупации Крыма привлечет к ответственности 10 тысяч коллаборантов, - Ташева

Украина после освобождения Крыма от российской оккупации может привлечь к ответственности около 10 тысяч коллаборантов, которые сотрудничали с властями страны-террориста.

Об этом заявила постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Newsweek .

"Многие будут привлечены к ответственности, но это будут не миллионы и даже не сотни тысяч. Это будет, может быть, 10 000 человек", - заявила она.

По словам Ташевой, Украина уже общается с различными ведомствами и украинскими гражданами в Крыму и говорит им, чтобы они по возможности покидали полуостров, а не сотрудничали с оккупантами.

"Но если вы останетесь и будете участвовать в незаконной оккупации и военных преступлениях, совершаемых россиянами, вы будете привлечены к ответственности. Это будет нелегкий процесс", - отметила она.

Представитель президента добавила, что сейчас разрабатывается правовая база для будущих процессов, в том числе для люстрации бывших чиновников - граждан Украины, сотрудничавших с оккупационными администрациями.

"Им будет запрещено занимать государственные или официальные должности в течение нескольких лет, как минимум", - сказала Ташева об украинских чиновниках, попавших под люстрацию.

Деоккупация Крыма

Официальные представители Украины неоднократно заявляли о том, что завершение войны с Россией возможно только при полном освобождении территорий от врага, в том числе и временно оккупированного Крыма.

Как отмечал президент Владимир Зеленский, Украину невозможно представить без Крыма, и победа невозможна без его деоккупации.

Также Зеленский говорил, что вражеские солдаты сами начнут побег, как только ВСУ дойдут до первого села на полуострове.

Ранее Ташева рассказывала, что некоторые западные политики пытаются убедить Украину отказаться от идеи деоккупировать Крым. Такая реакция основана на опасениях перед применением ядерного оружия.

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