ua ru
Сб, 06 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Некоторые западные политики призывают Украину не освобождать Крым, - представитель Зеленского

Новина українською →
Украина, Суббота 06 мая 2023 15:51
Некоторые западные политики призывают Украину не освобождать Крым, - представитель Зеленского Фото: постоянная представительница президента в АРК Тамила Ташева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Некоторые из западних политиков призвали украинского президента Владимира Зеленского не освобождать Крым из-за опасений за последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью постоянного представителя президента в АРК Тамилы Ташевой изданию PAP.

"Они (некоторые западные политики - ред.) утверждают, что Крым действительно можно вернуть, но потенциальные последствия будут огромными, как для жителей полуострова, так и для Украины в целом. Они считают, что мы должны полностью отказаться от попыток вернуть его", - сообщила Ташева.

Однако, по мнению самой представительницы, Россия не применит тактическое ядерное оружие, ведь российский диктатор Владимир Путин должен понимать, что для него это точка невозврата и уничтожения всей системы, которую он преступно строил на оккупированных территориях.

"Мы освободили Херсон полгода назад, и ничего не произошло, хотя, по мнению Москвы, это было так называемое нарушение территориальной целостности России. Согласно ядерной доктрине Путина, они должны были немедленно применить тактическое ядерное оружие", - добавила представитель президента.

Она не захотела раскрывать имена политиков, на которых она ссылается. Однако сказала, что хоть пока и нет точной даты, когда ВСУ освободят полуостров, но "наверное, в ближайшее время".

Напомним, сегодня мы сообщали, что россияне закрыли Крымский мост из-за угрозы ударов.

Мы также писали о том, что сегодня, 6 мая, в Крыму раздалось несколько взрывов, после этого местные жители заметили дым. Через некоторое время оккупационная "власть" заявила о работе ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Крим Война России против Украины
NEWS
Залужный обсудил с генералом Милли ситуацию на фронте
Залужный обсудил с генералом Милли ситуацию на фронте
DAILY
Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой