Украина подтвердила готовность помочь Молдове с преодолением энергетических проблем

"Как и говорил президент Владимир Зеленский, Украина готова помочь Молдове. Мы проработали вопрос возможной помощи. Необходимые меры для помощи нашим соседям и партнерам будут приняты по запросу молдавских коллег", - говорится в комментарии Минэнерго на запрос РБК-Украина.

Какая именно может быть помощь в Минэнерго не уточнили, но по информации издания, рассматривается и вариант поставок угля.

По информации издания, еще в прошлом году от Молдовы были запросы на помощь углем для использования его на Молдавской ГРЭС. Но такой возможности не было, поскольку для работы станции нужен антрацит, который добывается в Донбасском бассейне. Такого угля в Украине нет.

Сейчас по информации издания, рассматривается возможность использования микса угля.

Энергокризис

Напомним, в начале января в оккупированном Россию регионе Молдовы, Приднестровье отключили отопление и горячую воду, из-за того, что Москва отказалась поставлять газ. Этот газ использовался и для производства электроэнергии на Молдавской ГРЭС. В свою очередь электростанция поставляла электричество в Кишинев.

Однако в середине января в Москве заявили, что Россия планирует закупать газ в Европе, чтобы поставлять его Приднестровью.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова помочь Молдове с решением энергокризиса в Приднестровье. "Мы готовы помочь Молдове, в частности, углем. Очень важно сохранить стабильность и дать всем людям в Молдове условия, чтобы жить спокойно и работать на свою страну, на преодоление бедности и на общее наше движение в Евросоюз", - констатировал Зеленский.