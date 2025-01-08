Украина готова помочь Молдове с решением энергокризиса в Приднестровье, - Зеленский

Украина готова помочь Молдове с решением энергокризиса в Приднестровье. В частности, речь идет о предоставлении угля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня я провел несколько международных разговоров. Молдова - Майя Санду. Конечно, самое главное - это помочь Молдове пройти сложный период энергетических вызовов, не дать Москве разжечь социальное напряжение", - сказал он.

По мнению президента, вся нынешняя энергетическая ситуация в Молдове, и в частности на левом берегу Днестра, - это попытка России сманипулировать энергоресурсами против власти в Молдове.

"Мы готовы помочь Молдове, в частности, углем. Очень важно сохранить стабильность и дать всем людям в Молдове условия, чтобы жить спокойно и работать на свою страну, на преодоление бедности и на общее наше движение в Евросоюз", - констатировал Зеленский.

Речь шла не только об энергокризисе в Приднестровье

В свою очередь, в администрации Майи Санду добавили, что другой темой обсуждения была региональная безопасность и последние события на украинском фронте.

"Президент Майя Санду подтвердила свою поддержку Украине, которая защищает свою свободу, суверенитет и территориальную целостность, а также мир в Молдове", - говорится в заявлении на сайте президента Молдовы.