Украина готова помочь Молдове с решением энергокризиса в Приднестровье, - Зеленский
Украина готова помочь Молдове с решением энергокризиса в Приднестровье. В частности, речь идет о предоставлении угля.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Сегодня я провел несколько международных разговоров. Молдова - Майя Санду. Конечно, самое главное - это помочь Молдове пройти сложный период энергетических вызовов, не дать Москве разжечь социальное напряжение", - сказал он.
По мнению президента, вся нынешняя энергетическая ситуация в Молдове, и в частности на левом берегу Днестра, - это попытка России сманипулировать энергоресурсами против власти в Молдове.
"Мы готовы помочь Молдове, в частности, углем. Очень важно сохранить стабильность и дать всем людям в Молдове условия, чтобы жить спокойно и работать на свою страну, на преодоление бедности и на общее наше движение в Евросоюз", - констатировал Зеленский.
Речь шла не только об энергокризисе в Приднестровье
В свою очередь, в администрации Майи Санду добавили, что другой темой обсуждения была региональная безопасность и последние события на украинском фронте.
"Президент Майя Санду подтвердила свою поддержку Украине, которая защищает свою свободу, суверенитет и территориальную целостность, а также мир в Молдове", - говорится в заявлении на сайте президента Молдовы.
Энергокризис в Приднестровье
В оккупированном РФ регионе Молдовы за последние недели сложилась неблагоприятная гуманитарная ситуация. В Приднестровье отключили отопление и горячую воду.
В этом регионе, где российская компания "Газпром", вопреки своим контрактным обязательствам, не поставляет природный газ, что повлекло острый кризис, тысячи людей остались без тепла, света, а в некоторых случаях и без доступа к питьевой воде.
Ранее у Санду заявляли, что Россия пытается шантажировать Молдову через "Газпром". В частности, по последним данным, угля для электростанции в Приднестровье хватит только на январь.
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