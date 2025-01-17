Україна підтвердила готовність допомогти Молдові з подоланням енергетичних проблем

"Як і говорив президент Володимир Зеленський, Україна готова допомогти Молдові. Ми опрацювали питання можливої допомоги. Необхідні заходи для допомоги нашим сусідам і партнерам будуть вжиті на запит молдавських колег", - йдеться у коментарі Міненерго на запит РБК-Україна.

Яка саме може бути допомога в Міненерго не уточнили, але по інформації видання, розглядається і варіант поставок вугілля.

За інформацією видання, ще минулого року від Молдови були запити на допомогу вугіллям для використання його на Молдовській ДРЕС. Але такої змоги не було, оскільки для роботи станції треба антрацит, який видобувається в Донбаському басейні. Такого вугілля в Україні немає.

Зараз по інформації видання, розглядається можливість використання міксу вугілля.

Енергокриза

Нагадаємо, на початку січня в окупованому Росію регіоні Молдови, Придністров'ї відключили опалення і гарячу воду, через те, що Москва відмовилася постачати газ. Цей газ використовувався і для виробництва електроенергії на Молдовській ДРЕС. У свою чергу електростанція постачала електрику у Кишинів.

Однак в середині січня в Москві заявили, що Росія планує закуповувати газ у Європі, аби постачати його Придністров’ю.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Молдові з вирішенням енергокризи в Придністров'ї. "Ми готові допомогти Молдові, зокрема, вугіллям. Дуже важливо зберегти стабільність і дати всім людям у Молдові умови, щоб жити спокійно та працювати на свою країну, на подолання бідності та на спільний наш рух у Євросоюз", - констатував Зеленський.