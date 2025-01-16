Россия планирует покупать газ для Приднестровья в Европе, - СМИ

Россия планирует закупать газ в Европе с помощью компании-посредника, чтобы поставлять его Приднестровью. Такой шаг обсуждают после того, как прекратился транзит газа через Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсант" .

Как сообщается, Москва и Тирасполь якобы обсуждают возможность поставки газа в Приднестровье не через "Турецкий поток", который рассматривался как основной вариант после прекращения Украиной транзита российского газа, а путем закупок на европейском спотовом рынке через компанию-посредника.

Отмечается, что расходы в таком случае будут компенсировать из российского бюджета.

По данным СМИ, якобы обсуждается приобретение газа по такой схеме с января по апрель, по 3 млн кубометров в сутки, что может стоить около 164 млн долларов.

При этом таких объемов хватит для внутреннего потребления в Приднестровье, но не будет хватать для того, чтобы экспортировать электроэнергию с Молдавской ГРЭС на правобережье.

Посредником якобы может стать не "Молдовагаз", а Natural Gaz D.C. Это молдавскому изданию NewsMaker подтвердил совладелец компании Аркадий Вилкол.

По его словам, компания уже заключила рамочный контракт с "Тираспольтрансгазом" на 2-3 млн кубометров в сутки.