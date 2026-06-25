Украина подписала со Всемирным банком сделку на миллиарды: куда пойдут деньги

Украина получит от Всемирного банка 3,39 млрд долларов, которые будут направлены на поддержание макрофинансовой стабильности и финансирования госбюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко.

Она подчеркнула, что одним из ключевых элементов возвращения украинцев домой является масштабирование доступной ипотеки и создание условий для приобретения людьми собственного жилья.

"Работаем вместе над концепцией "Экономики будущего" - долгосрочной стратегией, которая должна определить, какой будет украинская экономика после завершения войны. Среди приоритетов - современная жилищная политика", - отметила премьер.

Свириденко в ходе встречи с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой обсудила следующий этап партнерства.

Привлечение помощи стало результатом выполнения Украиной ряда условий, в том числе принятия 13 законов и 7 подзаконных актов. Реформы затронули следующие сферы:

Финансирование будет состоять из двух частей:

Пакет договоренностей был подписан в рамках Первой программы политики развития рабочих мест и роста частного сектора (DPO).

Напомним, сегодня Украина получила первый транш в размере 3,2 млрд евро по кредиту от ЕС на 90 млрд евро.

Напомним, ранее Евросоюз скорректировал структуру транша и исключил из начального пакета 5,9 млрд евро, которые хотели направить на производство и закупку дронов. Вместо него включили миллиарды прямой бюджетной поддержки.