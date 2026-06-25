Украина подписала со Всемирным банком сделку на миллиарды: куда пойдут деньги
Украина получит от Всемирного банка 3,39 млрд долларов, которые будут направлены на поддержание макрофинансовой стабильности и финансирования госбюджета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко.
Пакет договоренностей был подписан в рамках Первой программы политики развития рабочих мест и роста частного сектора (DPO).
Финансирование будет состоять из двух частей:
- 1,04 млрд долларов - заем на политику развития, из которых 500 млн долларов обеспечены гарантией Великобритании, а 540 млн долларов - гарантией Японии;
- 2,35 млрд долларов - грантовые средства от Фонда FORTIS Ukraine FIF.
Привлечение помощи стало результатом выполнения Украиной ряда условий, в том числе принятия 13 законов и 7 подзаконных актов. Реформы затронули следующие сферы:
- публичных закупок;
- интеграции энергорынка с ЕС;
- развитию агросектора;
- поддержки ветеранского предпринимательства;
- жилищной политики и дошкольного образования.
Стратегические планы на будущее
Свириденко в ходе встречи с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой обсудила следующий этап партнерства.
"Работаем вместе над концепцией "Экономики будущего" - долгосрочной стратегией, которая должна определить, какой будет украинская экономика после завершения войны. Среди приоритетов - современная жилищная политика", - отметила премьер.
Она подчеркнула, что одним из ключевых элементов возвращения украинцев домой является масштабирование доступной ипотеки и создание условий для приобретения людьми собственного жилья.
Напомним, сегодня Украина получила первый транш в размере 3,2 млрд евро по кредиту от ЕС на 90 млрд евро.
Напомним, ранее Евросоюз скорректировал структуру транша и исключил из начального пакета 5,9 млрд евро, которые хотели направить на производство и закупку дронов. Вместо него включили миллиарды прямой бюджетной поддержки.