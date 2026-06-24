ua en ru
Ср, 24 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Украина не получит деньги на дроны в первом транше кредита от ЕС, - СМИ

19:05 24.06.2026 Ср
2 мин
Средства не отменили, но их назначение неожиданно пересмотрели
aimg Мария Науменко
Украина не получит деньги на дроны в первом транше кредита от ЕС, - СМИ Фото: финансирование дронов временно не вошло в первый пакет кредитной поддержки ЕС (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Европейский Союз готовится выделить Украине первый транш масштабной ссуды, однако перед самым решением изменил распределение нескольких миллиардов евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Как рассказали три чиновника ЕС, первый транш в рамках кредитной программы на 90 млрд евро больше не будет включать 5,9 млрд евро на оборонные нужды. Эти средства раньше планировали направить на финансирование производства и закупки дронов.

Вместо этого пакет будет предусматривать 3,2 млрд евро бюджетной поддержки для Украины.

Ожидается, что о выделении первого транша будет объявлено в четверг, 25 июня, во время Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в польском Гданьске.

Почему сменили первый транш

Ранее в Европейской комиссии и Европейской службе внешних дел сообщалось, что первый пакет помощи позволит Украине закупать беспилотники, в том числе с использованием компонентов, производимых за пределами ЕС и Украины.

Читайте также: Украинская оборонка - лучшая, Европа должна брать пример, - еврокомиссар

Однако, по словам источников Euractiv, реализацию этого механизма пришлось отложить из-за технических вопросов. Речь идет о необходимости обеспечить надлежащий контроль использования средств.

В то же время, собеседники издания подчеркнули, что финансирование оборонных потребностей Украины не отменяется. Уже в ближайшие дни Европейская комиссия может объявить о втором транше, который будет направлен именно на военные нужды Киева.

На что пойдут деньги

Заем в размере 90 млрд евро предусматривает поддержку Украины в 2026-2027 годах.

Из общей суммы 30 млрд. евро должны быть направлены на макрофинансовую поддержку государства, тогда как еще 60 млрд. евро предусмотрены для усиления оборонных возможностей Украины.

По словам одного из чиновников ЕС, сейчас также готовятся отдельные пакеты финансирования для закупки боеприпасов, средств противовоздушной обороны и беспилотников.

Для получения средств Киев представляет Европейской комиссии оценку своих оборонных нужд. Приоритет предоставляется закупке вооружения европейского производства, однако при определенных условиях средства могут использоваться и для приобретения оружия, изготовленного за пределами ЕС.

Кроме того, Норвегия продолжает наращивать военную поддержку Украины. В этом месяце правительство страны объявило о выделении 1,2 млрд норвежских крон (около 126 млн долларов) на производство и закупку морских дронов в рамках программы Nansen.

Средства будут направлены как на разработку новых беспилотных систем, так и на приобретение готовых решений от украинских и норвежских производителей.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евросоюз Украина Поддержка Украины
Новости
Россия стягивает ПВО к Москве и Керченскому мосту, ослабляя другие направления, - Зеленский
Россия стягивает ПВО к Москве и Керченскому мосту, ослабляя другие направления, - Зеленский
Аналитика
Известная сеть магазинов "у дома" на пороге банкротства: что ждет ритейлера
Ирина Костюченкокорреспондентка раздела "Бизнес" Известная сеть магазинов "у дома" на пороге банкротства: что ждет ритейлера