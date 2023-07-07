Украина подписала со Словакией контракт на производство САУ Zuzana 2

Глава государства рассказал, что во время своего визита в Словакию он уже успел провести личную встречу со словацкой коллегой и встречу на уровне делегаций.

"Я благодарен за оборонную поддержку, за все эти месяцы, в том числе и за поддержку сейчас. Накануне был подписан контракт на производство 16 самоходных гаубиц Zuzana 2", - заявил Зеленский.

Zuzana 2

Стоит заметить, что САУ Zuzana 2 оснащена 155-мм пушкой и способна бить на расстояние до 41 километра. Она может производить до шести выстрелов в минуту или 16 выстрелов в 3 минуты.

Украина уже получила восемь единиц такой техники от Словакии.

Визит Зеленского в Словакию

Напомним, глава украинского государства сегодня, 7 июля, прибыл в Словакию с рабочим визитом.

Словакия является одним из союзников Украины с начала полномасштабной войны. Она оказывает нашей стране как военную, так и политическую помощь.

В частности, Словакия уже передала украинским пилотам свои истребители МиГ-29. Также страны договорились начать совместное производство новой 155-мм самоходной артиллерийской установки.