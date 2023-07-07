Україна підписала зі Словаччиною контракт на виробництво САУ Zuzana 2

Глава держави розповів, що під час свого візиту до Словаччини він уже встиг провести особисту зустріч зі словацькою колегою та зустріч на рівні делегацій.

"Я вдячний за оборонну підтримку, за всі ці місяці, зокрема й за підтримку зараз. Напередодні було підписано контракт на виробництво 16 самохідних гаубиць Zuzana 2", - заявив Зеленський.

Zuzana 2

Варто зауважити, що САУ Zuzana 2 оснащена 155-мм гарматою та здатна бити на відстань до 41 кілометра. Вона може робити до шести пострілів за хвилину або 16 пострілів за 3 хвилини.

Україна вже отримала вісім одиниць такої техніки від Словаччини.

Візит Зеленського до Словаччини

Нагадаємо, глава української держави сьогодні, 7 липня, прибув до Словаччини з робочим візитом.

Словаччина є одним з союзників України з початку повномасштабної війни. Вона надає нашій країні як військову, і політичну допомогу.

Зокрема, Словаччина вже передала українським пілотам свої винищувачі МІГ-29. Також країни домовилися розпочати спільне виробництво нової 155-мм самохідної артилерійської установки.