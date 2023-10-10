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Румыния поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в ЕС до конца 2023 года

Румыния, Вторник 10 октября 2023 15:34
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Румыния поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в ЕС до конца 2023 года Фото: президент Румынии Клаус Йоханнис (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Румыния выступает за начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз до конца 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Румынии Клауса Йоханниса на пресс-конференции с лидером Украины Владимиром Зеленским.

"Сегодня я подтвердил политическую и практическую поддержку Румынии по началу переговоров о вступлении в Европейский Союз Украины и Республики Молдова до конца 2023 года. Я лично буду выступать за это решение в Европейском Совете в декабре", - сказал он.

По словам президента Румынии, речь идет о решении, которое подтвердит прогресс, достигнутый Украиной и Молдовой несмотря на очень сложные условия. Он отметил, что это будет и стратегическое решение для ЕС.

"В то же время я подчеркнул важность внедрения всеобъемлющих реформ, необходимых для вступления в Европейский Союз, для обеспечения устойчивости государства и украинского общества", - добавил Йоханнис.

Визит Зеленского в Румынию

Сегодня президент Украины прибыл в Румынию с официальным визитом. В рамках визита Зеленский он встретился со своим коллегой Клаусом Йоханнисом. Лидеры стран могли обсудили взаимодействие между странами, в том числе усиление ПВО, развитие авиационной и других оборонных коалиций и ситуацию в Черноморском регионе.

Вступление Украины в ЕС

Еще в прошлом году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Теперь страна должна выполнить ряд условий, чтобы стать полноправным членом блока.

По состоянию на конец июня наша страна выполнила два из семи условий, необходимых для начала переговоров, а недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что государство завершает выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии на правительственном уровне.

Больше о том, когда могут начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС и что может этому помешать - в материале РБК-Украина.

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